Papa Francesco ai Nunzi | “Stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi”

CITTA' DEL VATICANO – "Purtroppo l'Europa e il mondo intero sono sconvolti da una guerra di speciale gravità, sia per la violazione del diritto internazionale, sia per i rischi di escalation nucleare, sia per le pesanti conseguenze economiche e sociali. È una terza guerra mondiale 'a pezzi', di cui voi siete testimoni nei luoghi in cui state svolgendo la vostra missione". Lo ha detto Papa Francesco che stamane, in Vaticano, ha ricevuto in udienza i partecipanti all'Incontro triennale dei Rappresentanti Pontifici. Francesco ha voluto ringraziare le Rappresentanze Pontificie per ciò che "hanno fatto e stanno facendo in queste situazioni di sofferenza. Avete portato ai popoli e alle Chiese la vicinanza del Papa; siete stati punti di ...

