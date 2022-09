Morte Regina Elisabetta: la decisione sulla Premier League (Di giovedì 8 settembre 2022) La Morte della Regina Elisabetta porterà delle modifiche e dei provvedimenti agli eventi in programma nel Regno Unito, ovviamente anche in quelli del mondo dello sport. Infatti, ci sarà un periodo di lutto che durerà 10 giorni, fino ai funerali; in questo lasso di tempo saranno rinviati tutti gli eventi sportivi. rinvio giornata Premier Molto probabilmente, dunque, si fermerà anche la Premier League: il prossimo turno del massimo campionato inglese, previsto nel prossimo weekend, non si dovrebbe giocare. Adnkronos, in una nota, si esprime così sulla situazione: “Il periodo di lutto per la Morte della Regina Elisabetta durerà 10 giorni, fino ai funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Ladellaporterà delle modifiche e dei provvedimenti agli eventi in programma nel Regno Unito, ovviamente anche in quelli del mondo dello sport. Infatti, ci sarà un periodo di lutto che durerà 10 giorni, fino ai funerali; in questo lasso di tempo saranno rinviati tutti gli eventi sportivi. rinvio giornataMolto probabilmente, dunque, si fermerà anche la: il prossimo turno del massimo campionato inglese, previsto nel prossimo weekend, non si dovrebbe giocare. Adnkronos, in una nota, si esprime cosìsituazione: “Il periodo di lutto per ladelladurerà 10 giorni, fino ai funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, ...

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - screnni : Camilla non ha mai voluto farsi chiamare principessa del Galles e non sappiamo se vorrà essere “intitolata” regina… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Tour of Britain 2022, la morte della Regina Elisabetta ferma la corsa #TourofBritain -