Milan, Gazzetta: “Si cambia per i rossoneri” (Di giovedì 8 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta il Milan deve cambiare nella squadra per via delle fatiche di Champions in maniera importante. “Il capo della rivoluzione Simon Kjaer, Sergiño Dest, Tommaso Pobega, Brahim Diaz e Divock Origi sono i grandi candidati a giocare una partita da titolare, con Yacine Adli che è ancora tutto da scoprire. Con Messias e Saelemaekers va diversamente, perché ormai da mesi per quel posto di lavoro sulla fascia destra fanno i turni: per una settimana il titolare pare uno – e l’altro più che altro dà una mano nel tempo libero -, nella settimana successiva i ruoli si invertono. Rischia di essere una costante anche in autunno. Altrove invece va diversamente e Origi, probabilmente, è il grande capo del gruppetto di rivoluzionari. Demetrio Albertini su di lui ha un’opinione ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 8 settembre 2022)- Come riporta laildevere nella squadra per via delle fatiche di Champions in maniera importante. “Il capo della rivoluzione Simon Kjaer, Sergiño Dest, Tommaso Pobega, Brahim Diaz e Divock Origi sono i grandi candidati a giocare una partita da titolare, con Yacine Adli che è ancora tutto da scoprire. Con Messias e Saelemaekers va diversamente, perché ormai da mesi per quel posto di lavoro sulla fascia destra fanno i turni: per una settimana il titolare pare uno – e l’altro più che altro dà una mano nel tempo libero -, nella settimana successiva i ruoli si invertono. Rischia di essere una costante anche in autunno. Altrove invece va diversamente e Origi, probabilmente, è il grande capo del gruppetto di rivoluzionari. Demetrio Albertini su di lui ha un’opinione ...

Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - lucabianchin7 : Ipotesi per il #closing e il passaggio del #Milan a #RedBird: possibile annuncio ufficiale domani in tarda mattinat… - Cucciolina96251 : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport contro la Sampdoria Pobega potrebbe far riposare uno tra Bennacer e Tonali e anche Kjaer pot… - Hakan_matata : @Ciro_Marvel @lorem65 @Gazzetta_it Cosa c'entra? Il Napoli ed il Milan sono le uniche italiane ad aver fatto punti. - Cucciolina96251 : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport Pioli sarebbe pronto a schierare Origi dall’inizio contro la Sampdoria #Milan -

La Champions pesa, Pioli cambia: pronti Origi e Pobega, spazio a Kjaer ... fare turnover col rischio di perdere punti o affidarsi ai titolari col rischio di avere cali di rendimento e (soprattutto) infortuni Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ... Lukaku tradisce ancora l'Inter: c'entra Antonio Conte Lukaku ©LaPresseDopo il derby perso contro il Milan, i nerazzurri ieri sera sono caduti ancora, ... Secondo 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbe un accordo sulla parola per il rinnovo del prestito con ... La Gazzetta dello Sport Milan, la Gazzetta: “Cambi già nel weekend, Pioli tra turnover e chance a Origi” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... DIRETTA Sampdoria-Milan: la radiocronaca Alle ore 20.45 di sabato 10 settembre, per la sesta giornata di Serie A, si gioca Sampdoria-Milan. 2 punti in classifica contro 11, con i rossoneri sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo nel derby ... ... fare turnover col rischio di perdere punti o affidarsi ai titolari col rischio di avere cali di rendimento e (soprattutto) infortuni Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, ...Lukaku ©LaPresseDopo il derby perso contro il, i nerazzurri ieri sera sono caduti ancora, ... Secondo 'Ladello Sport', ci sarebbe un accordo sulla parola per il rinnovo del prestito con ... Salisburgo-Milan, Pioli e il prossimo step. L'analisi di GB Olivero Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Alle ore 20.45 di sabato 10 settembre, per la sesta giornata di Serie A, si gioca Sampdoria-Milan. 2 punti in classifica contro 11, con i rossoneri sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo nel derby ...