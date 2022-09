Gran Bretagna, preoccupazione per la regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) E' allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta. L'ultima apparizione della regina era stata in occasione del passaggio di consegne fra Boris Johnson e Liz Truss che è la ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 settembre 2022) E' allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne. L'ultima apparizione dellaera stata in occasione del passaggio di consegne fra Boris Johnson e Liz Truss che è la ...

borghi_claudio : @VanniCallegaro A dire la verità il debito pubblico della Gran Bretagna in euro è 2800 miliardi... - TgrRaiVeneto : Non solo cinema al Lido. Il giornalista è detenuto in Gran Bretagna. Gli Usa ne chiedono l'estradizione… - margheritamg3 : RT @fdragoni: La Gran Bretagna stanzia 150 miliardi di sterline (170 miliardi di euro) per il #carobollette...chissà come faranno senza #Le… - steppenwolf1976 : RT @fdragoni: La Gran Bretagna stanzia 150 miliardi di sterline (170 miliardi di euro) per il #carobollette...chissà come faranno senza #Le… - Wondercri1982 : Milioni di telecamere sono state installate silenziosamente in tutta la Gran Bretagna negli ultimi mesi. Realizzati… -