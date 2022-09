Emma Marrone: «Mio papà soffriva di leucemia». Il video straziante (Di giovedì 8 settembre 2022) Col viso affranto e la voce rotta dal pianto, Emma Marrone torna sui social per fare un’importante dichiarazione. Il motivo per cui il papà Rosario, morto lunedì 5 settembre a 66 anni, era ancora ignoto. Oggi la cantante salentina ha raccontato che il papà soffriva di leucemia da 11 mesi. Emma ha condiviso un Reel su Instagram in cui si mostra al naturale, non preoccupandosi dei commenti, l’unica cosa importante per la 38enne è il messaggio che ha da comunicare ai suoi 5 milioni di follower. Il video comincia ed Emma coglie l’opportunità per ringraziare tutti coloro che in un momento così tragico si sono stretti al suo dolore: «Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi». Le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 8 settembre 2022) Col viso affranto e la voce rotta dal pianto,torna sui social per fare un’importante dichiarazione. Il motivo per cui ilRosario, morto lunedì 5 settembre a 66 anni, era ancora ignoto. Oggi la cantante salentina ha raccontato che ildida 11 mesi.ha condiviso un Reel su Instagram in cui si mostra al naturale, non preoccupandosi dei commenti, l’unica cosa importante per la 38enne è il messaggio che ha da comunicare ai suoi 5 milioni di follower. Ilcomincia edcoglie l’opportunità per ringraziare tutti coloro che in un momento così tragico si sono stretti al suo dolore: «Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi». Le ...

