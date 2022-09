Elisabetta sta male, in caso di morte scatta l’operazione Unicorno (Di giovedì 8 settembre 2022) “In caso di morte della Regina Elisabetta II in Scozia entrerebbe in funzione” l’operazione Unicorno”. A sottolinearlo sono diverse testate scozzesi, mentre cresce la preoccupazione per la salute della sovrana. Quando si tratta della sovrana, nulla è lasciato al caso. Così oltre all’operazione London bridge, che scatterà al momento della morte della Regina, è stata preparata da tempo una variante, l’operazione Unicorno, nell’eventualità che il decesso avvenga in Scozia, dove Elisabetta trascorre tradizionalmente l’estate, nel castello di Balmoral. l’operazione Unicorno prevede l’immediata sospensione dei lavori al parlamento scozzese, per permettere alle autorità di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) “Indidella ReginaII in Scozia entrerebbe in funzione””. A sottolinearlo sono diverse testate scozzesi, mentre cresce la preoccupazione per la salute della sovrana. Quando si tratta della sovrana, nulla è lasciato al. Così oltre alLondon bridge, che scatterà al momento delladella Regina, è stata preparata da tempo una variante,, nell’eventualità che il decesso avvenga in Scozia, dovetrascorre tradizionalmente l’estate, nel castello di Balmoral.prevede l’immediata sospensione dei lavori al parlamento scozzese, per permettere alle autorità di ...

