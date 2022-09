Dalla frase in codice “London Bridge is down” all’operazione Unicorno, il piano per l’addio alla Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Un protocollo rigidissimo, pronto da anni e svelato, in parte, lo scorso anno da Politico.Ue prevede tutta una serie di passaggi formali e sostanziali, comprensivi di piano B, per dare l’addio alla Regina Elisabetta, sia che al momento del decesso si trovi a Balmoral, in Scozia, come ora, sia che si trovi a Buckingam Palace, come è usualmente. Dunque in caso di morte della Regina Elisabetta II in Scozia entrerebbe in funzione”l’operazione Unicorno“, come sottolineano diverse testate scozzesi, mentre cresce la preoccupazione per la salute della sovrana. Quando si tratta della sovrana, nulla è lasciato al caso. Così oltre all’operazione London Bridge, che scatterà al momento della morte della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Un protocollo rigidissimo, pronto da anni e svelato, in parte, lo scorso anno da Politico.Ue prevede tutta una serie di passaggi formali e sostanziali, comprensivi diB, per dare, sia che al momento del decesso si trovi a Balmoral, in Scozia, come ora, sia che si trovi a Buckingam Palace, come è usualmente. Dunque in caso di morte dellaII in Scozia entrerebbe in funzione”l’operazione“, come sottolineano diverse testate scozzesi, mentre cresce la preoccupazione per la salute della sovrana. Quando si tratta della sovrana, nulla è lasciato al caso. Così oltre, che scatterà al momento della morte della ...

Nicola23453287 : RT @Max7Magnus: Questa frase proviene dalla filosofia dei Dineh, un popolo che viveva in una delle zone più impervie degli USA, la Sierra N… - SecolodItalia1 : Dalla frase in codice “London Bridge is down” all’operazione Unicorno, il piano per l’addio alla Regina Elisabetta… - chiarax_winter : Sto scrivendo una frase che è un mio pensiero ma so che mi verrà contestata dalla relatrice mamma mia che ansia - Gian_carlo75 : @LorenzoR1cci @62_rocco @CarloCalenda I FATTI dicono che la situazione subita dalla ragazza moldava è stata creata… - Biagiothai : RT @Max7Magnus: Questa frase proviene dalla filosofia dei Dineh, un popolo che viveva in una delle zone più impervie degli USA, la Sierra N… -