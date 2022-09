Calendario Mondiali volley 2022 oggi: orari partite 8 settembre, programma, tv, streaming (Di giovedì 8 settembre 2022) oggi giovedì 8 settembre si disputano gli ultimi due quarti di finale ai Mondiali 2022 di volley maschile. La fase a eliminazione diretta prosegue a Gliwice (Polonia) con due incontri da dentro o fuori. Alle ore 17.30 spazio alla pirotecnica sfida tra Brasile e Argentina. Derby sudamericano rovente: i verdeoro hanno travolto l’Iran, mentre l’Albiceleste si è inventata la magia contro la Serbia. La corazzata di Wallace, Leal, Lucarelli partirà con i favori del pronostico, ma attenzione al sestetto di Lima, Conte e De Cecco. Alle ore 21.00 il big match tra Polonia e USA. I Campioni del Mondo hanno già battuto gli americani per 3-1 nella fase a gironi e cercheranno di ripetersi di fronte al proprio pubblico. Bartosz Kurek e compagni sono i grandi favoriti della vigilia, ma dovranno stare molto attenti ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022)giovedì 8si disputano gli ultimi due quarti di finale aidimaschile. La fase a eliminazione diretta prosegue a Gliwice (Polonia) con due incontri da dentro o fuori. Alle ore 17.30 spazio alla pirotecnica sfida tra Brasile e Argentina. Derby sudamericano rovente: i verdeoro hanno travolto l’Iran, mentre l’Albiceleste si è inventata la magia contro la Serbia. La corazzata di Wallace, Leal, Lucarelli partirà con i favori del pronostico, ma attenzione al sestetto di Lima, Conte e De Cecco. Alle ore 21.00 il big match tra Polonia e USA. I Campioni del Mondo hanno già battuto gli americani per 3-1 nella fase a gironi e cercheranno di ripetersi di fronte al proprio pubblico. Bartosz Kurek e compagni sono i grandi favoriti della vigilia, ma dovranno stare molto attenti ai ...

0111_kaede : RT @Volleyball_it: Mondiali 2022: Il calendario completo, risultati, classifiche. I play off. Tutti i roster, la Televisione by https://t.c… - Volleyball_it : Mondiali 2022: Il calendario completo, risultati, classifiche. I play off. Tutti i roster, la Televisione by… - Volleyball_it : Mondiali 2022: Il calendario completo, risultati, classifiche. I play off. Tutti i roster, la Televisione by… - zazoomblog : Volley calendario Italia Mondiali maschili 2022: programma orari e diretta tv - #Volley #calendario #Italia… - ciroiengo5 : RT @FijlkamOfficial: Mondiali di Lotta Senior al via a Belgrado: i convocati azzurri e il calendario -