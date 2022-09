Berlusconi, Gheddafi e i 200 bidet: l’aneddoto – Video (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Adesso voglio farvi fare un sorriso…”. Silvio Berlusconi e l’aneddoto sui bidet donati a Muhammar Gheddafi. Il leader di Forza Italia, collegato con Porta a Porta, racconta la conversazione avvenuta con il leader libico. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Adesso voglio farvi fare un sorriso…”. Silviosuidonati a Muhammar. Il leader di Forza Italia, collegato con Porta a Porta, racconta la conversazione avvenuta con il leader libico. L'articolo proviene da Italia Sera.

