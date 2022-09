Barcellona | Xavi elogia i suoi | “Dembélé ai livelli del miglior Neymar Lewandowski insaziabile”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il tecnico delHernandez, dopo il netto successo in Champions League contro il Viktoria Plzen, hato la prestazione di Roberte Ousmane: “Robert è, sono molto contento di come si allena e di come aiuta icompagni di squadra. Ha una grande umiltà, guida gli altri e nel pressing svolge un ottimo lavoro; non è un attaccante che si limita a fare gol.? Anche lui è felice e si diverte. E’ un calciatore che fa la differenza con assist e reti, è velocissimo sulla fascia destra. L’abilità che sta dimostrando nell’uno contro uno è aidel”. SportFace.

Arrivato alda campione d'Italia, Kessie aveva immaginato tutt'altro ruolo alla corte di. La scarsa considerazione mostrata nei suoi confronti, potrebbe portare ad un clamoroso ...Le parole didopo la vittoria del: "Dembelé È felice, si diverte. É un giocatore che fa la differenza"ha parlato ai microfoni di Marca dopo la vittoria delsul Victoria Plzen. Di ...Il miracolo di Xavi su Ousmane Dembele: l'allenatore del Barcellona è stato la vera chiave per il risveglio del sopito talento francese ...By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.