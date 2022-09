Arriva Futura, la barca a vela ecosostenibile che va anche a idrogeno con un’autonomia di 5 ore (Di giovedì 8 settembre 2022) Si chiama Futura ed è un prototipo innovativo di barca a vela ecosostenibile dotato anche di propulsione elettrica alimentata a idrogeno. È lunga 6 metri, pesa 600 chilogrammi, può accogliere fino a 3 passeggeri (oltre lo skipper) e ha 5 ore di autonomia a una velocità di navigazione di 2,5 nodi (circa 4 km/h). A realizzarla è stata ENEA in collaborazione con Lega Navale Italiana (LNI), le aziende Arco-FC e Linde Gas Italia e con il sostegno logistico della Nautica “Il Gabbiano” di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano (Roma). Provvista di una cella a combustibile da 1 kW che trasforma l’idrogeno contenuto in una bombola pronta all’uso in energia elettrica a zero emissioni, Futura – si legge nella notizia che apre il numero odierno del settimanale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Si chiamaed è un prototipo innovativo didotatodi propulsione elettrica alimentata a. È lunga 6 metri, pesa 600 chilogrammi, può accogliere fino a 3 passeggeri (oltre lo skipper) e ha 5 ore di autonomia a una velocità di navigazione di 2,5 nodi (circa 4 km/h). A realizzarla è stata ENEA in collaborazione con Lega Navale Italiana (LNI), le aziende Arco-FC e Linde Gas Italia e con il sostegno logistico della Nautica “Il Gabbiano” di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano (Roma). Provvista di una cella a combustibile da 1 kW che trasforma l’contenuto in una bombola pronta all’uso in energia elettrica a zero emissioni,– si legge nella notizia che apre il numero odierno del settimanale ...

