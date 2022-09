A Bruxelles c’è chi si batte per non far perdere al Sud i fondi del Pnrr (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Occhi aperti affinchè il 40% dei fondi Pnrr non sfugga al Sud. E’ quanto chiesto in una petizione indirizzata alle istituzioni europee da 500 sindaci di tutto il Mezzogiorno, 19 dei quali campani. Si tratta dei primi cittadini di Napoli, Salerno, San Giorgio a Cremano, Afragola, Agropoli, Scafati, Somma Vesuviana, Marano di Napoli, Sirignano, Eboli, Vairano Partenora, Sparanise, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate, Boscoreale, Caianello, Teano, Casoria e Casalnuovo. Sono sindaci di diversa estrazione politica ma che a Bruxelles hanno trovato un punto di riferimento in Piernicola Pedicini, l’europarlamentare di Benevento eletto tra le fila del Movimento 5 Stelle nel 2019, ma ora iscritto al Gruppo Greens/Efa. “Oggi abbiamo ottenuto un risultato fondamentale per il Sud e per il Paese: con la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Occhi aperti affinchè il 40% deinon sfugga al Sud. E’ quanto chiesto in una petizione indirizzata alle istituzioni europee da 500 sindaci di tutto il Mezzogiorno, 19 dei quali campani. Si tratta dei primi cittadini di Napoli, Salerno, San Giorgio a Cremano, Afragola, Agropoli, Scafati, Somma Vesuviana, Marano di Napoli, Sirignano, Eboli, Vairano Partenora, Sparanise, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate, Boscoreale, Caianello, Teano, Casoria e Casalnuovo. Sono sindaci di diversa estrazione politica ma che ahanno trovato un punto di riferimento in Piernicola Pedicini, l’europarlamentare di Benevento eletto tra le fila del Movimento 5 Stelle nel 2019, ma ora iscritto al Gruppo Greens/Efa. “Oggi abbiamo ottenuto un risultato fondamentale per il Sud e per il Paese: con la ...

