Walid Cheddira, l’elogio di Marta Bitti: “Walid persona super” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Tutta Italia si sta accorgendo di quello che vale Walid. Sono felicissima di quanto sta ottenendo, se lo merita. Credevo in lui quando era sconosciuto, ossia quando era con me alla Sangiustese; ancor di più adesso”. Parole al miele quelle di Marta Bitti, attuale addetto stampa del Montegiorgio (serie D), la scorsa stagione responsabile comunicazione dell’Ancona Calcio in Lega Pro. “Walid è un ragazzo eccezionale. Fuori dal campo è anche meglio di come lo vediamo in campo – ha commentato Marta Bitti – Una persona squisita. Si vedeva che dentro e fuori dal rettangolo di gioco aveva doti tecniche e umane fuori dal comune. Grande umiltà, grande fame, determinazione e voglia di arrivare. Walid si è sempre ... Leggi su danielebartocciblog (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Tutta Italia si sta accorgendo di quello che vale. Sono felicissima di quanto sta ottenendo, se lo merita. Credevo in lui quando era sconosciuto, ossia quando era con me alla Sangiustese; ancor di più adesso”. Parole al miele quelle di, attuale addetto stampa del Montegiorgio (serie D), la scorsa stagione responsabile comunicazione dell’Ancona Calcio in Lega Pro. “è un ragazzo eccezionale. Fuori dal campo è anche meglio di come lo vediamo in campo – ha commentato– Unasquisita. Si vedeva che dentro e fuori dal rettangolo di gioco aveva doti tecniche e umane fuori dal comune. Grande umiltà, grande fame, determinazione e voglia di arrivare.si è sempre ...

MikieTitti : RT @Lega_B: Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. - karda70 : RT @Lega_B: Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. - FootballReprt : RT @Lega_B: Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. - sscalciobari : RT @Lega_B: Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. - Lega_B : Il ritorno del @sscalciobari in #SerieBKT sta coincidendo con l’esplosione tecnica di Walid Cheddira. -