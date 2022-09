Ucraina, il partito di Putin (alleato della Lega) vuole un referendum per l'annessione dei territori occupati (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una vocazione imperialista e il Donbass è solo il primo passo di un disegno di egemonia di Mosca su gran parte del paesi ex Unione Sovietica . Il partito di Vladimir Putin, Russia Unita (quello che ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una vocazione imperialista e il Donbass è solo il primo passo di un disegno di egemonia di Mosca su gran parte del paesi ex Unione Sovietica . Ildi Vladimir, Russia Unita (quello che ha ...

martaottaviani : Livello ingerenza della #Russia nella #campagnaelettorale ha raggiunto un punto tale che tutti i leader di partito… - elio_vito : Per Berlusconi la responsabilità dell'invasione dell'Ucraina non è di Putin ma...dei comunisti!?? Certi amori non fi… - petergomezblog : L’ultima di Berlusconi: “Putin? Ha fatto la guerra in Ucraina per le pressioni interne e quelle del partito comunis… - fr4nc15_93 : Il partito di #Putin ha seriamente proposto un referendum di annessione di tutta l'Ucraina per l'11 novembre. Quest… - MichelaRoi : RT @globalistIT: -