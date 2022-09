Tiziano Ferro: “I miei figli non avranno il passaporto italiano perché esclude mio marito” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tiziano Ferro: “I miei figli non avranno il passaporto italiano” “I miei figli non avranno il passaporto italiano perché esclude mio marito, è una cosa aberrante”: a dichiararlo è il cantante Tiziano Ferro. Intervistato da Rolling Stone in occasione del lancio del suo nuovo singolo, La vita splendida, nato dalla collaborazione con Brunori Sas e Dimartino, e inserito nell’album Il mondo nostro, l’interprete di Latina ha parlato, tra le altre cose, dei suoi due figli: “Nel 2019 ho iniziato un lungo percorso per avere Margherita e Andres, non è certo stata una passeggiata, non ti spiego ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022): “Inonil” “Inonilmio, è una cosa aberrante”: a dichiararlo è il cantante. Intervistato da Rolling Stone in occasione del lancio del suo nuovo singolo, La vita splendida, nato dalla collaborazione con Brunori Sas e Dimartino, e inserito nell’album Il mondo nostro, l’interprete di Latina ha parlato, tra le altre cose, dei suoi due: “Nel 2019 ho iniziato un lungo percorso per avere Margherita e Andres, non è certo stata una passeggiata, non ti spiego ...

