Stuprata da 22 uomini, muore poco dopo: la polizia nega tutto, bufera sui social (Di mercoledì 7 settembre 2022) Orrore in Pakistan, dove una donna sarebbe stata Stuprata per tutta la notte da 22 uomini, che poi l'avrebbero abbandonata in fin di vita fuori dalla fabbrica in cui era avvenuto l'abuso. Sarebbe successo nella città di Karachi...

