Rincaro bollette: tutte le misure anti aumenti previste per l’autunno 2022 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nell’ultimo periodo alcune persone hanno raccontato il seguente aneddoto: dopo essersi recate al ristorante per una cena prenotata, si sono ritrovate a dover cenare a lume di candela. Situazione canoniche, se fosse San Valentino. Peccato che il motivo sia ben diverso e ruoti tutto intorno alla questione del caro bollette. Si tratta di uno degli stratagemmi messi in atto da alcuni locali, per contrastare i continui rincari sulla bolletta della luce, e anche su quella del gas. Si tratta, senza dubbio, di soluzioni estreme, che in alcuni casi si sono tradotte con un costo in più applicato alla consumazione finale: non è così strano, negli ultimi tempi, trovare sullo scontrino fiscale un costo extra per sostenere il commerciante di turno a pagare gli aumenti di luce e gas. Rincaro bollette: scopri le offerte più ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nell’ultimo periodo alcune persone hanno raccontato il seguente aneddoto: dopo essersi recate al ristorante per una cena prenotata, si sono ritrovate a dover cenare a lume di candela. Situazione canoniche, se fosse San Valentino. Peccato che il motivo sia ben diverso e ruoti tutto intorno alla questione del caro. Si tratta di uno degli stratagemmi messi in atto da alcuni locali, per contrastare i continui rincari sulla bolletta della luce, e anche su quella del gas. Si tratta, senza dubbio, di soluzioni estreme, che in alcuni casi si sono tradotte con un costo in più applicato alla consumazione finale: non è così strano, negli ultimi tempi, trovare sullo scontrino fiscale un costo extra per sostenere il commerciante di turno a pagare glidi luce e gas.: scopri le offerte più ...

c_appendino : La prima preoccupazione di cui mi parlano le persone che incontro è sempre l'inflazione: il rincaro dei prezzi e de… - qui_finanza : Rincaro bollette: tutte le misure anti aumenti previste per l’autunno 2022 - dreamerMA87 : cmq #sanzioni o meno la speculazione era già partita da nov-dic2021 con le #bollette in rialzo perentorio, anzi io… - infoiteconomia : S&P: rincaro bollette oltre 1.000 miliardi, stop gas impatterà su utility - DonatellaFazio2 : @FIGC gli italiani nei giorni a venire sono chiamati a grossi sacrifici per rincaro bollette dovuti agli aumenti di… -