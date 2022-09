Red One: Kiernan Shipka al fianco di Dwayne Johnson e Chris Evans nel film (Di mercoledì 7 settembre 2022) Kiernan Shipka affiancherà Dwayne Johnson e Chris Evans nel cast di Red One, il nuovo film d'azione a tema natalizio in uscita su Prime Video. Nonostante il suo personaggio più recente la orienti più verso il periodo di Halloween, Kiernan Shipka affiancherà Dwayne Johnson e Chris Evans nel nuovo film a tema natalizio e di genere azione-avventura Red One, in uscita su Prime Video. La pellicola, scritta da Chris Morgan, veterano di Fast & Furious e diretta da Jake Kasdan (Jumanji) è ancora prevalentemente un mistero. Tutto ciò che si sa della trama è infatti che si tratterà di un'avventura comica ricca di azione, la quale immaginerà ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022)affiancherànel cast di Red One, il nuovod'azione a tema natalizio in uscita su Prime Video. Nonostante il suo personaggio più recente la orienti più verso il periodo di Halloween,affiancherànel nuovoa tema natalizio e di genere azione-avventura Red One, in uscita su Prime Video. La pellicola, scritta daMorgan, veterano di Fast & Furious e diretta da Jake Kasdan (Jumanji) è ancora prevalentemente un mistero. Tutto ciò che si sa della trama è infatti che si tratterà di un'avventura comica ricca di azione, la quale immaginerà ...

