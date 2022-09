Per la Juventus il bicchiere è ancora mezzo vuoto

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ultima volta che aveva giocato contro il PSG al Parc des Princes, laaveva vinto per ben 6-1. Era la finale di andata della Supercoppa Europea del 1996, conquistata dai bianconeri dopo la vittoria per 3-1 nella gara di ritorno giocata a Palermo. Dopo avere vinto la Champions League la stagione precedente e la Coppa Intercontinentale un paio di mesi prima, lapareva davvero la squadra migliore del mondo, tanto più dopo gli acquisti di Zidane e Christian Vieri, che parevamo aver ulteriormente potenziato la rosa che aveva battuto l’Ajax nella finale di Roma dell’anno prima. In quella stagione laavrebbe vinto un’altra partita per 6-1 – a San Siro contro un decadente Milan di Sacchi – e avrebbe strapazzato l’Ajax in semifinale di Champions League, per perdere inopinatamente contro lo sfavorito Borussia Dortmund ...