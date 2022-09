Opta: Giovanni Simeone come il Cholo in gol all’esordio in Champions (Di mercoledì 7 settembre 2022) Serata di festa al Maradona per la vittoria contro la formazione di Klopp. Festeggia tutta la squadra e soprattutto Giovanni Simeone, in rete alla sua gara di esordio. Bella statistica sulla gara d’esordio del Napoli in Champions contro il Liverpool che interessa un altro esordiente, Giovanni Simeone. come scrive Opta il calciatore, che è andato in rete alla sua gara d’esordio, ha seguito le orme paterne di Diego Simeone. Giovanni Simeone ha segnato all’esordio in Champions League, 25 anni e 361 giorni dopo che anche suo padre Diego Simeone era andato in gol all’esordio nella competizione (due reti v FCSB nel 1996). Orme. 1 – ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Serata di festa al Maradona per la vittoria contro la formazione di Klopp. Festeggia tutta la squadra e soprattutto, in rete alla sua gara di esordio. Bella statistica sulla gara d’esordio del Napoli incontro il Liverpool che interessa un altro esordiente,scriveil calciatore, che è andato in rete alla sua gara d’esordio, ha seguito le orme paterne di Diegoha segnatoinLeague, 25 anni e 361 giorni dopo che anche suo padre Diegoera andato in golnella competizione (due reti v FCSB nel 1996). Orme. 1 – ...

napolista : Opta: Giovanni #Simeone come il #Cholo in gol all’esordio in Champions Il cholito va in rete 25 anni e 361 giorni… -