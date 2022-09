Mozambico, attacco jihadista contro una parrocchia: uccisa una suora italiana (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma – Un attentato terroristico di matrice jihadista verificatosi ieri sera a Chipene, in Mozambico, è costato la vita a suor Maria De Coppi, 83enne comboniana italiana originaria di Vittorio Veneto, in missione in Africa dal 1963. In salvo due missionari veneti e le altre suore. La missione è stata data alle fiamme. I due sacerdoti che sono riusciti a scappare sono don Lorenzo Barro e don Loris Vignadel. La parrocchia di Chipene, nella diocesi di Nacala, accoglie sfollati che scappano dai gruppi terroristici islamisti. “Don Lorenzo e don Loris sono vivi. Ringraziamo Dio – il messaggio su Facebook il Centro missionario di Concordia-Pordenone -. I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, è stata ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma – Un attentato terroristico di matriceverificatosi ieri sera a Chipene, in, è costato la vita a suor Maria De Coppi, 83enne combonianaoriginaria di Vittorio Veneto, in missione in Africa dal 1963. In salvo due missionari veneti e le altre suore. La missione è stata data alle fiamme. I due sacerdoti che sono riusciti a scappare sono don Lorenzo Barro e don Loris Vignadel. Ladi Chipene, nella diocesi di Nacala, accoglie sfollati che scappano dai gruppi terroristici islamisti. “Don Lorenzo e don Loris sono vivi. Ringraziamo Dio – il messaggio su Facebook il Centro missionario di Concordia-Pordenone -. I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opereli. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, è stata ...

