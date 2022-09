Mihajlovic-Bologna, storia di un amore fatto di illusioni, sbandamenti e crepe: dallo scetticismo all'addio, le tappe (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il debutto a San Siro, subito un’impresa. 1-0 contro l’Inter, gol di Santander detto il “Ropero”, l'Armadio. E’... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il debutto a San Siro, subito un’impresa. 1-0 contro l’Inter, gol di Santander detto il “Ropero”, l'Armadio. E’...

CorSport : Ufficiale: #Mihajlovic esonerato dal #Bologna - capuanogio : Il #Bologna ha esonerato #Mihajlovic. Scelta sbagliata per un milione di motivi, cominciando da quelli sportivi - DiMarzio : .@Bolognafc1909: Claudio #Ranieri in pole per sostituire #Mihajlovic #SerieA - GianScudieri : @Divino_2 Se vedi tutti quelli che infamano il Bologna usano la malattia per giustificare il loro pensiero. Sono lo… - matteo_borghesi : @1962Greco Non commentiamo con superficialità la vicenda Mihajlovic...non so in quanti club gli sarebbero stati cos… -