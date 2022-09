Luce e gas, verso rateizzazione bollette imprese per 6 mesi (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il governo -nel nuovo dl aiuti il cui ammontare verrà definito nel Cdm di domani- dovrebbe introdurre la rateizzazione delle bollette per sostenere le imprese alle prese con i rincari per un periodo di sei mesi. Per compensare i mancati incassi temporanei delle società produttrici, si sta ragionando sulla possibilità di procedere con le garanzie Sace. Le stesse fonti confermano che nel provvedimento -che dovrebbe aggirarsi tra i 12-13 miliardi- non figurerà la cassa integrazione ‘scontata’, ovvero una Cig a costi più contenuti del normale per i settori più esposti al caro energia. Nel dl ci sarà la proroga del credito d’imposta al 25% fino a fine anno. Dopo il cdm di domani, la roadmap che il governo ha in mente è quella di un passaggio parlamentare già martedì della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il governo -nel nuovo dl aiuti il cui ammontare verrà definito nel Cdm di domani- dovrebbe introdurre ladelleper sostenere lealle prese con i rincari per un periodo di sei. Per compensare i mancati incassi temporanei delle società produttrici, si sta ragionando sulla possibilità di procedere con le garanzie Sace. Le stesse fonti confermano che nel provvedimento -che dovrebbe aggirarsi tra i 12-13 miliardi- non figurerà la cassa integrazione ‘scontata’, ovvero una Cig a costi più contenuti del normale per i settori più esposti al caro energia. Nel dl ci sarà la proroga del credito d’imposta al 25% fino a fine anno. Dopo il cdm di domani, la roadmap che il governo ha in mente è quella di un passaggio parlamentare già martedì della ...

