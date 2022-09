Luce e gas, bollette alle stelle: “Mille miliardi in più” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il caro bollette raggiungerà in Italia e in tutta Europa livelli senza precedenti. L’agenzia di rating Standard&Poor’s stima che “la bolletta energetica dell’Europa supererà i suoi livelli pre-pandemia di ben oltre Mille miliardi di euro“. Tutto questo per effetto della diminuzione drastica del flusso di gas che arriva dalla Russia. Mosca ha chiuso definitivamente il gasdotto Nord Stream che porta gas naturale in Germania e da lì nel resto d’Europa. E sta rispondendo alle sanzioni occidentali per la sua guerra contro l’Ucraina con ritorsioni su vari fronti. Ritorsioni e ricatti che hanno già effetto sulle bollette delle imprese e dei negozi italiani. “Gli alti prezzi aggraveranno la questione su chi debba sopportare questo massiccio fardello finanziario“, si legge in un report dell’agenzia di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il caroraggiungerà in Italia e in tutta Europa livelli senza precedenti. L’agenzia di rating Standard&Poor’s stima che “la bolletta energetica dell’Europa supererà i suoi livelli pre-pandemia di ben oltredi euro“. Tutto questo per effetto della diminuzione drastica del flusso di gas che arriva dalla Russia. Mosca ha chiuso definitivamente il gasdotto Nord Stream che porta gas naturale in Germania e da lì nel resto d’Europa. E sta rispondendosanzioni occidentali per la sua guerra contro l’Ucraina con ritorsioni su vari fronti. Ritorsioni e ricatti che hanno già effetto sulledelle imprese e dei negozi italiani. “Gli alti prezzi aggraveranno la questione su chi debba sopportare questo massiccio fardello finanziario“, si legge in un report dell’agenzia di ...

