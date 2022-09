"Loro parlano...". Quel video del Cav sul rigassificatore ancora attuale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Inaugurando il rigassificatore di Rovigo nel 2009, Silvio Berlusconi già 13 anni fa accendeva i riflettori sui rischi della dipendenza energetica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Inaugurando ildi Rovigo nel 2009, Silvio Berlusconi già 13 anni fa accendeva i riflettori sui rischi della dipendenza energetica

SaKeo_edits : #1 Non entrare in un gruppo dove parlano male dei altri,perche appena te ne vai sarai il loro prossimo discorso Resta sveglio?? - federicazucchi : @giorgiasoleri Gianna Nannini, Patty Pravo, Loredana Bertè,per citarne solo alcune e visto che tu hai fatto il para… - nicgighi : @G_End_Inter11 Solo che loro parlano al condizionale. Noi di fatti veri - Joyofli79316250 : @Crudeli45198835 hai ragione! giorni fa ho postato una immagine in cui due di spalle parlano tra loro e uno dice al… - LupoTantoBuono : @DAVIDPARENZO Non mi soffermerò a commentare Parenzo (è incommentabile), ma vorrei far notare una cosa. A sinistra… -