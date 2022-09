LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Primoz Roglic si ritira! Tra poco si parte (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA DELLA Vuelta DOPO IL RITIRO DI Roglic Primoz Roglic SI RITIRA 12.54 Come ormai ben noto, prima ancora di vedere i corridori in gara, è arrivato il primo colpo di scena di quest’oggi: dopo la caduta di ieri, a pochissimi metri dal traguardo, Primoz Roglic si ritira dalla Vuelta, in piena lotta per la classifica generale con Remco Evenepoel. 12.50 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta! 10.08 A questo punto tra spagnoli tallonano Remco Evenepoel in classifica: il belga comanda con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA DELLADOPO IL RITIRO DISI RITIRA 12.54 Come ormai ben noto, prima ancora di vedere i corridori in gara, è arrivato il primo colpo di scena di quest’: dopo la caduta di ieri, a pochissimi metri dal traguardo,si ritira dalla, in piena lotta per la classifica generale con Remco Evenepoel. 12.50 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenuti alladella diciassettesimadella! 10.08 A questo punto tra spagnoli tallonano Remco Evenepoel in classifica: il belga comanda con ...

