Juventus-Salernitana, la designazione arbitrale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco la designazione arbitrale di Juventus-Salernitana. Juventus – Salernitana h. 20.45 MARCENARO SCARPA – TRINCHIERI IV: SOZZA V... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco ladih. 20.45 MARCENARO SCARPA – TRINCHIERI IV: SOZZA V...

MondoBN : VERSO JUVE-SALERNITANA, Ecco chi arbitrerà la gara. La - TuttoSalerno : Juventus-Salernitana, la scheda dell'arbitro Marcenaro: prima direzione con i granata - JuventusNews20 : New post in Casa Juventus: La designazione arbitrale per Juve-Salernitana: ARBITRO: Marcenaro ASSISTENTI: Scarpa -… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, Angel #DiMaria potrebbe saltare anche la #Salernitana: possibile rientro per il #Benfica ?? https://t.… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, Angel #DiMaria potrebbe saltare anche la #Salernitana: possibile rientro per il #Benfica ?? https://t.… -