Gli ultimi look al Lido di Venezia: da Mariacarla Boscono a Timothée Chalamet (Di mercoledì 7 settembre 2022) Aspettative e curiosita? sono state soddisfatte: la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e? stata inaugurata e come sempre gli occhi sono puntati sul red carpet. Sin da subito il cinema ha trovato nel costume la sua migliore espressione caratterizzando i personaggi e distinguendoli dagli altri fino a dettare delle vere e proprio mode. Con l'intenzione di celebrare la nuova acquisizione del marchio da parte del Gruppo Orlean Invest Holding, il rinomato marchio umbro di cashmere Cruciani ha rinnovato la sua presenza alla Mostra del Cinema tenendo un evento esclusivo che pone il legame tra moda e cinema in primo piano. Adam Driver in Giorgio Armani (Photo by Karen Di Paola/Anadolu Agency via Getty Images) La prima serata ha visto come protagonista il film White Noise di Noah Baumbach - basato sul libro di Don DeLillo - dove vengono raccontate le ...

