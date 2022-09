“Gaia”, malattie infettive in gravidanza: arriva l’app per non correre rischi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per avere informazioni utili sulle malattie infettive in gravidanza, adesso c’è un’app gratuita per operatori sanitari e pazienti. Si chiama “Gaia” ed è il risultato di una collaborazione coordinata dall’Università di Firenze, con la partecipazione dell’Azienda ospedaliero universitaria. l’applicazione è scaricabile da Apple Store e Google Play e si propone appunto come strumento per l’iter diagnostico-terapeutico destinato agli operatori sanitari e quale canale di prevenzione dalle infezioni rivolto alle pazienti. UN’IDEA PARTITA DALLA TOSCANA A lavorare all’app sono stati il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica (Lorenzo Zammarchi, responsabile del progetto di realizzazione della App), il Centro di riferimento della Regione Toscana per le infezioni in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per avere informazioni utili sullein, adesso c’è un’app gratuita per operatori sanitari e pazienti. Si chiama “” ed è il risultato di una collaborazione coordinata dall’Università di Firenze, con la partecipazione dell’Azienda ospedaliero universitaria.licazione è scaricabile da Apple Store e Google Play e si propone appunto come strumento per l’iter diagnostico-terapeutico destinato agli operatori sanitari e quale canale di prevenzione dalle infezioni rivolto alle pazienti. UN’IDEA PARTITA DALLA TOSCANA A lavorare alsono stati il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica (Lorenzo Zammarchi, responsabile del progetto di realizzazione della App), il Centro di riferimento della Regione Toscana per le infezioni in ...

