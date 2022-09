Frode fiscale da 1,8 miliardi: disposto sequestro beni all’ex manager dell’Auchan (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – C”è anche Miti spa, un colosso delle distribuzione di prodotti per i mercati specializzati nell’ambito del Personal Care, tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano su una maxi Frode fiscale con fatture false per 1 miliardo e 800 milioni e un’evasione da circa 260 milioni, e che oggi ha portato la Gdf ed eseguire 13 misure cautelari, ossia 9 arresti domiciliari e 4 provvedimenti di interdizione dalla professione. Tra gli indagati, oltre ai colossi Auchan, ora Margherita, e Gs del gruppo Carrefour, figura pure Fabio Friserio, socio e rappresentante legale di Miti e Alessandro Montanari, ex responsabile import export ed ex procuratore generale di Auchan nei cui confronti è stato disposto un sequestro di beni fino a circa 33 milioni e 800 mila euro. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMilano – C”è anche Miti spa, un colosso delle distribuzione di prodotti per i mercati specializzati nell’ambito del Personal Care, tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano su una maxicon fatture false per 1 miliardo e 800 milioni e un’evasione da circa 260 milioni, e che oggi ha portato la Gdf ed eseguire 13 misure cautelari, ossia 9 arresti domiciliari e 4 provvedimenti di interdizione dalla professione. Tra gli indagati, oltre ai colossi Auchan, ora Margherita, e Gs del gruppo Carrefour, figura pure Fabio Friserio, socio e rappresentante legale di Miti e Alessandro Montanari, ex responsabile import export ed ex procuratore generale di Auchan nei cui confronti è statoundifino a circa 33 milioni e 800 mila euro. ...

