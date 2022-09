ERC | finanziamenti per 55 ricercatori | prossimo bando in scadenza il 29 settembre

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Cinquantacinque, già vincitori di un finanziamento dell’European Research Council, potranno esplorare il potenziale commerciale o sociale dei loro progetti avvalendosi delle sovvenzioni che l’ERC mette a disposizione a questo scopo con i Grants Proof of Concept, ciascuno del valore di 150mila euro. I 55 progetti, selezionati tra i 120 presentati, si svolgeranno in 14 Paesi: Israele (9), Germania (9), Spagna (7), Francia (7), Paesi Bassi (6), Regno Unito (4), Svezia (3), Portogallo (2), Norvegia (2) e Turchia (2). Completano l’elenco Finlandia, Cipro, Danimarca e Belgio che ospitano ciascuno un progetto. L’Italia non è tra i Paesi ospitanti. IlProof of Concept (PoC) è aperto solo ai beneficiari ERC che possono richiedereintegrativi per i loro progetti di ricerca esistenti o completati di recente. Il ...