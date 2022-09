È al telefono con un'amica, poi l'orrore: cosa è successo a Monza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Violenza sessuale in pieno giorno a Monza, dove un 26enne di origini marocchine è stato arrestato dopo un breve inseguimento. La vittima, una 35enne brianzola, stava parlando a telefono con un'amica quando si è sentita improvvisamente afferrare per un braccio dall'uomo, che l'ha poi spinta contro una ringhiera e l'ha bloccata per il collo. A questo punto ha iniziato a palpeggiarla sulle parti intime, ma la donna ha avuto la forza di reagire immediatamente, urlando forte e attirando l'attenzione di una volante della polizia che era in quella zona. La violenza sessuale è infatti avvenuta in pieno centro, in via Pavoni, che non è distante dalla stazione: era mezzogiorno circa, c'erano degli agenti che stazionavano nelle vicinanze e che hanno sentito il grido di aiuto della donna, precipitandosi in suo soccorso. Dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Violenza sessuale in pieno giorno a, dove un 26enne di origini marocchine è stato arrestato dopo un breve inseguimento. La vittima, una 35enne brianzola, stava parlando acon un'quando si è sentita improvvisamente afferrare per un braccio dall'uomo, che l'ha poi spinta contro una ringhiera e l'ha bloccata per il collo. A questo punto ha iniziato a palpeggiarla sulle parti intime, ma la donna ha avuto la forza di reagire immediatamente, urlando forte e attirando l'attenzione di una volante della polizia che era in quella zona. La violenza sessuale è infatti avvenuta in pieno centro, in via Pavoni, che non è distante dalla stazione: era mezzogiorno circa, c'erano degli agenti che stazionavano nelle vicinanze e che hanno sentito il grido di aiuto della donna, precipitandosi in suo soccorso. Dopo ...

