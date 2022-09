“Domenica In”, gli ospiti della prima puntata: Mara Venier parte col botto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutto pronto per la prima puntata di “Domenica In“, storico contenitore televisivo della Rai. Al timone ci sarà ancora una volta Mara Venier, colei che ha battuto ogni record. In virtù del successo ottenuto con la storica trasmissione di Rai Uno, è stata ormai ribattezzata la Signora della Domenica. Lo scorso anno sembrava potesse essere l’ultimo al timone dello storico programma televisivo e invece la Venier ha deciso di restare, accontentando la rete e ovviamente i telespettatori. In questo articolo vi sveliamo quali saranno gli ospiti della prima attesissima puntata di “Domenica In”. (Continua dopo la foto…) Mara ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutto pronto per ladi “In“, storico contenitore televisivoRai. Al timone ci sarà ancora una volta, colei che ha battuto ogni record. In virtù del successo ottenuto con la storica trasmissione di Rai Uno, è stata ormai ribattezzata la Signora. Lo scorso anno sembrava potesse essere l’ultimo al timone dello storico programma televisivo e invece laha deciso di restare, accontentando la rete e ovviamente i telespettatori. In questo articolo vi sveliamo quali saranno gliattesissimadi “In”. (Continua dopo la foto…)...

FBiasin : Sono uscite le date e gli orari della #SerieA da qui alla sedicesima giornata: l’#Inter - come l’anno scorso del re… - AndreaInApnea : A lavoro con un collega dicevamo che il giallo sulla monoposto è per gli strateghi per domenica. Per ricordargli ch… - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Monza in tv: Domenica alle 15 in diretta da Monza il Gran Premio d’Italia … - fainformazione : Milazzo (ME) – Festival dello sport da giovedì a domenica al Tono Un altro weekend lungo ricco di appuntamenti per… - fainfosport : Milazzo (ME) – Festival dello sport da giovedì a domenica al Tono Un altro weekend lungo ricco di appuntamenti per… -