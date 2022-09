Curry | cos’è | benefici e come usarlo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 settembre 2022)Ilè una miscela di spezie in polvere utilizzata per aromatizzare moltissime ricette, dai primi piatti ai secondi, passando dai contorni di verdura. Originario dell’India, ilè ormai ampiamente diffuso nelle nostre cucine: possiamo acquistarlo in erboristeria e nei negozi di spezie, meglio se del commercio equo-solidale, oppure prepararlo dopo aver reperito i singoli ingredienti. La base per preparare ilinclude curcuma, coriandolo, cardamomo, chiodi di garofano, cui si aggiungono altre spezie in base alla zona. Alcune ricette prevedono infatti l’uso di zafferano e senape, altre utilizzano scalogno, aglio e cipolle, altre ancora aggiungono basilico e citronella. Per preparare ilgiallo si usano in genere: curcuma cumino coriandolo cardamomo fieno ...