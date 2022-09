Covid, In Italia 17.574 nuovi positivi e 57 morti (Di mercoledì 7 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.574 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 163.107 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 10,7%. Sono 57 i morti, che portano il totale delle vittime a quota 176.009. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.299 (160 in meno di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 184 in terapia intensiva (uno in meno). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.574 icasi di Coronavirus in, su un totale di 163.107 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Il tasso dità scende al 10,7%. Sono 57 i, che portano il totale delle vittime a quota 176.009. A livello di ospedalizzazioni, sono 4.299 (160 in meno di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 184 in terapia intensiva (uno in meno). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

