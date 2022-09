Clamoroso al Chelsea | UFFICIALE la decisione su Tuchel

cmdotcom : #Chelsea, clamoroso doppio colpo in chiusura: arrivano #Aubameyang e #Depay - TuttoHellasVer1 : Chelsea: clamoroso esonero di Tuchel dopo il ko in Champions - Pall_Gonfiato : Il #Chelsea esonera #Tuchel - CalcioNapoli24 : - tuttoatalanta : Clamoroso Chelsea, esonerato Tuchel dopo il ko in Champions con la Dinamo Zagabria -

La notizia ha del, poichè dopo la vittoria della Champions League, della Supercoppa europea e del Mondiale per Club, era quasi impossibile ipotizzarlo. Dopo la sconfitta subita all'esordio in Champions contro ...Sulla carta la trasferta a Zagabria non sembrava certo impossibile e ilvoleva partire subito con il piede giusto in una competizione a cui la società tiene parecchio, per via dell'immagine e ...Tuchel esonerato: non è più l'allenatore del Chelsea. Il clamoroso annuncio dopo la brutta sconfitta di martedì sera: solo un anno fa vinceva la Champions.Il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel. La decisione del club londinese è stata presa dopo la clamorosa sconfitta per 1-0 sul campo della Dinamo Zagabria, nel debutto della Champions League È difficile ...