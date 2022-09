Cade dagli scogli e finisce in mare: morto un pensionato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stava raccogliendo patelle sugli scogli, poi un malore, forse un infarto fulminante e il decesso. Così è morto Felice Beltrano, pensionato 66enne di Cuglieri, in provincia di Oristano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in mare dal nipote e... Leggi su today (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stava raccogliendo patelle sugli, poi un malore, forse un infarto fulminante e il decesso. Così èFelice Beltrano,66enne di Cuglieri, in provincia di Oristano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato indal nipote e...

