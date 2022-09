Alex Belli Senza Limiti! Brutto Scivolone Su Orietta Berti! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ormai siamo abituati a sentire di tutto e di più da Alex Belli, soprattutto sui social. Quello che è successo nelle ultime ore, lascia ancora una volta a bocca aperta, visto che l’ex gieffino si è permesso di offendere e non poco Orietta Berti, prossima opinionista del Gf Vip. Un Brutto Scivolone quello di Alex, che forse, farebbe bene a chiedere scusa alla cantante. Ecco tutto quello che è successo! Alex Belli offende Orietta Berti: bruttissimo Scivolone su Twitter Alex Belli ormai ci ha abituato a tutto. Lo abbiamo conosciuto al Gf Vip 6 e sembrava che nulla di ciò che dicesse potesse più sorprenderci. Ed invece c’è riuscito eccome, ma in negativo. L’ex gieffino infatti, in queste ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ormai siamo abituati a sentire di tutto e di più da, soprattutto sui social. Quello che è successo nelle ultime ore, lascia ancora una volta a bocca aperta, visto che l’ex gieffino si è permesso di offendere e non pocoBerti, prossima opinionista del Gf Vip. Unquello di, che forse, farebbe bene a chiedere scusa alla cantante. Ecco tutto quello che è successo!offendeBerti: bruttissimosu Twitterormai ci ha abituato a tutto. Lo abbiamo conosciuto al Gf Vip 6 e sembrava che nulla di ciò che dicesse potesse più sorprenderci. Ed invece c’è riuscito eccome, ma in negativo. L’ex gieffino infatti, in queste ...

