Al via a Buenos Aires i mondiali del tango

IL GIORNO

Un festival e una competizione attesa ogni anno da tutti gli amanti della danza che rappresenta la vera anima dell'Argentina. AAires sono in corso il festival e il mondiale di tango. Ballerini da tutto il mondo hanno riempito le milongas, tra le quali l'Usina del Arte, per l'evento più atteso dell'anno. 7 settembre ...L'incontro con Luisa (Caramazza), tossicodipendente, potrebbe aprirgli unadiversa, ma l'uomo ... Vicende che ritrovi simili in tutto il mondo, ovunque ci sia una periferia di miseria, da... Incidente oggi via Morgagni: pensionata travolta all'incrocio da una Smart. E' gravissima Milano, 7 set. (askanews) - Un festival e una competizione attesa ogni anno da tutti gli amanti della danza che rappresenta la vera anima ...La Agencia Nacional de Seguridad Vial entregó al Ministerio de Transporte de Buenos Aires 20 alcoholímetros para facilitar y reforzar controles en la provincia. El organismo de Nación y el gobierno bo ...