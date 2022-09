orizzontescuola : Visite fiscali per malattia, i docenti devono essere reperibili anche la domenica. Le fasce orarie - CentroStudi_EL : ?? #Assenze da #lavoro per malattia IV trimestre 2021: nel settore #pubblico le visite fiscali sono il quintuplo di… -

... soprattutto nei settori del contrasto alle frodi, dell'aggressione ai patrimoni di origine ...: 15Ma questo è anche il momento in cui questionivanno gestite, e qualche momento di ... per piacere, o che tu abbia delle piacevolia casa. Scorpione spendere o prendere in prestito ...Nella mattinata odierna, il Prefetto di Barletta Andria Trani, dott.ssa Rossana Riflesso, ha reso visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta. L’Autorità, all’arrivo presso la C ...