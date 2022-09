VIDEO Vuelta a España 2022 | la caduta di Primoz Roglic | ginocchio sanguinante

SpazioCiclismo : Ecco le immagini della brutta caduta di Primoz Roglic oggi a #LaVuelta22 - Eurosport_IT : ?? Riviviamo l'ultimo chilometro della 16° Tappa, vince Pedersen! #EurosportCICLISMO | #LaVuelta22 | #LaVuelta - SpazioCiclismo : Ecco le immagini dell'arrivo della tappa di oggi de #LaVuelta22 - fearlesslouhs : re bruto como la da vuelta jsjsjs me encanta -

DIRETTA2022,/ Arensman vince 15tappa: Roglic 'ruba' 15'' a Evenepoel Da segnalare il sesto posto del nostro Samuele Battistella, che ha preceduto Cedric Beullens e Clément Russo. La ...DIRETTA2022/ Mads Pedersen ha vinto la 16tappa! Classifica invariata Nei primi due quarti i ... Samir Bertolotto) DIRETTA US OPEN 2022/ Berrettini Ruudstreaming tv: Matteo subito in campo!...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Diretta Vuelta 2022 streaming video tv oggi 6 settembre: orario, percorso e vincitore 16^ tappa Sanlúcar de Barrameda-Tomares di 189,4 km, per velocisti.