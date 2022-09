Un Posto al Sole, lo spoiler di Viola ribalta tutto! Fan in agitazione (Di martedì 6 settembre 2022) Arriva una possibile confessione di Ilenia Lazzarin, l’attrice che dona il volto a Viola Bruni nella soap opera Un Posto al Sole Una settimana di fuoco quella appena trascorsa per i fan di Un Posto al Sole. Dopo la pausa estiva di 15 giorni, sono tornate lunedì scorso le puntate nuove di zecca, con veri L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Arriva una possibile confessione di Ilenia Lazzarin, l’attrice che dona il volto aBruni nella soap opera UnalUna settimana di fuoco quella appena trascorsa per i fan di Unal. Dopo la pausa estiva di 15 giorni, sono tornate lunedì scorso le puntate nuove di zecca, con veri L'articolo proviene da Inews24.it.

alycecappellaio : RT @PollicinoAndrea: #mentreSi va a coricare il sole, per cedere il suo posto alla luna, ogni pensiero si fa più delicato e rilassato. - matitesbagliate : RT @PollicinoAndrea: #mentreSi va a coricare il sole, per cedere il suo posto alla luna, ogni pensiero si fa più delicato e rilassato. - UnTemaAlGiorno : RT @PollicinoAndrea: #mentreSi va a coricare il sole, per cedere il suo posto alla luna, ogni pensiero si fa più delicato e rilassato. - iceTeaSince1856 : RT @PollicinoAndrea: #mentreSi va a coricare il sole, per cedere il suo posto alla luna, ogni pensiero si fa più delicato e rilassato. - infoitcultura : Un posto al sole: le anticipazioni della soap dal 5 al 9 settembre -