Ultime Notizie Roma del 06-09-2022 ore 09:10 (Di martedì 6 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo non data violenze scoppiata nell’ultimo mese una Contea del Maryland vicino a Washington ha deciso di imporre il coprifuoco per tenere i ragazzi in casa il capo della Contea Prince George Angela alzo Brooke annunciato la misura Dopo un weekend nel quale almeno 4 persone per cui un quindicenne sono state uccise da armi da fuoco mentre ragazzo una bambina sono gravi il coprifuoco entrerà in vigore a partire dal prossimo fine settimana e durerà almeno per 30 i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno condotto un blitz contro i presunti favoreggiatori del superlatitante Matteo Messina Denaro i militari hanno eseguito provvedimenti messi dalla direzione di Antimafia di Palermo nei confronti di 70 indagati 35 dei quali sono stati arrestati ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo non data violenze scoppiata nell’ultimo mese una Contea del Maryland vicino a Washington ha deciso di imporre il coprifuoco per tenere i ragazzi in casa il capo della Contea Prince George Angela alzo Brooke annunciato la misura Dopo un weekend nel quale almeno 4 persone per cui un quindicenne sono state uccise da armi da fuoco mentre ragazzo una bambina sono gravi il coprifuoco entrerà in vigore a partire dal prossimo fine settimana e durerà almeno per 30 i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno condotto un blitz contro i presunti favoreggiatori del superlatitante Matteo Messina Denaro i militari hanno eseguito provvedimenti messi dalla direzione di Antimafia di Palermo nei confronti di 70 indagati 35 dei quali sono stati arrestati ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - chinafiles : La nostra #rassegna delle notizie di oggi con le ultime dall'Asia ?? Oggi a cura di @moles_sabrina - VesuvioLive : Napoli, auto in fiamme nella notte. Nei giorni scorsi una stesa nello stesso luogo -