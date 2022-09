Rivelazione in diretta di Cairo sulla lite Juric-Vagnati: il retroscena! (Di martedì 6 settembre 2022) Il Torino vince in casa con il Lecce e procede a gonfie vele. Dati ottimi (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) che parlano di una squadra in costante crescita grazie all’ottimo lavoro svolto da Juric e un mercato che ha portato profitti. la strada è lunga, ma il Torino può veramente fare faville e dare noia a tutti. Torino Lecce Serie A Ai microfoni di DAZN Urbano Cairo sull’ottimo inizio del Torino si è espresso con ottime parole: “Stiamo con i piedi per terra, io sono contento per il buon inizio e che stiamo facendo un ottimo lavoro e il merito è dell’allenatore; i nuovi sono ben allenati e riescono a incidere. credo nel lavoro del mister e del suo staff, è una squadra giovane che permette al mister di esaltarsi essendo bravo con i giovani. Ho visto passi avanti da molti come Seck, che a Bergamo è stato bravo. Però stiamo con i pedi per terra ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 settembre 2022) Il Torino vince in casa con il Lecce e procede a gonfie vele. Dati ottimi (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) che parlano di una squadra in costante crescita grazie all’ottimo lavoro svolto dae un mercato che ha portato profitti. la strada è lunga, ma il Torino può veramente fare faville e dare noia a tutti. Torino Lecce Serie A Ai microfoni di DAZN Urbanosull’ottimo inizio del Torino si è espresso con ottime parole: “Stiamo con i piedi per terra, io sono contento per il buon inizio e che stiamo facendo un ottimo lavoro e il merito è dell’allenatore; i nuovi sono ben allenati e riescono a incidere. credo nel lavoro del mister e del suo staff, è una squadra giovane che permette al mister di esaltarsi essendo bravo con i giovani. Ho visto passi avanti da molti come Seck, che a Bergamo è stato bravo. Però stiamo con i pedi per terra ...

zazoomblog : Spalletti pazzo di Kvaratskhelia rivelazione in diretta: successe il 30 marzo - #Spalletti #pazzo #Kvaratskhelia… - zazoomblog : Spalletti pazzo di Kvaratskhelia rivelazione in diretta: successe il 30 marzo - #Spalletti #pazzo #Kvaratskhelia - johto_world : A questo giro nessuna diretta di ventiquattr'ore dal bosco (per fortuna), ma un onestissimo montaggio di riprese pe… -