Quante auto e moto abbandonate ci sono a Napoli? Un dato (impressionante) (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli ci sono tante di quelle auto e di quelle moto abbandonate per strada che i Vigili Urbani hanno dovuto istituire un Nucleo apposito per rimuoverle: si chiama Nucleo veicoli abbandonati. E per capire la portata del fenomeno basti pensare che ieri, solo in 8 tra strade e piazze del centro storico, i caschi bianchi hanno individuato e rimosso 11 autoveicoli e 17 motoveicoli. Le strade ripulite sono vico San Domenico Soriano, via Brombeis, via Bellini, via Pignatelli, via De Marinis, via Confalone, via Imbriani e piazza De Leva. Detto che per l'occasione sono stati elevati 10 verbali per sosta irregolare e 2 per sversamento irregolare di rifiuti, i numeri dall'inizio dell'anno ...

