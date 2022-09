Pechino Express 9 da questa sera su TV8 | i 10 momenti cult

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 6 settembre 2022) Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio Il pubblico pagante di Sky ha già visto la nona edizione diqualche mese fa, ma è probabile che, facendo zapping, si fermerà su TV8 per rivederne qualche spezzone insieme a chi la gusterà per la prima volta. Il viaggio sulla Rotta dei Sultani, che parte in chiaro alle 21.30, è stato infatti ricco di avvenimenti e ben riuscito, con un cast forte e alcunied elementi da incorniciare. Ne abbiamo selezionati per voi dieci e ve li andiamo a segnalare, insieme ad un riepilogo delle eliminazioni puntata per puntata.9: le dieci cose da non perdere - La Caduta di Costantino. Non sarà stata come quella di Costantinopoli, ma ha avuto un grande impatto sul programma: nella terza ...