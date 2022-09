‘Ndrangheta, tredici arresti a Milano: tra di loro anche un ex naufrago de L’Isola dei Famosi (Di martedì 6 settembre 2022) Una notizia shock arriva dalla cronaca, stando a quanto riportato da Fanpage.it, nel corso di un’operazione contro la ndrangheta, sarebbe stato arrestato anche un volto noto alla televisione italiana, ovvero l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Franco Terlizzi: Tra i tredici arrestati stamattina dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza nell’ambito di un’operazione contro l’ndrangheta, compare anche Franco Terlizzi. Questi è diventato un volto noto della televisione dopo la partecipazione a diversi programmi tra cui L’Isola dei Famosi. L’ex pugile e pr della discoteca Hollywood di Milano è finito in manette perché, secondo le indagini coordinate dalla dda milanese, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 settembre 2022) Una notizia shock arriva dalla cronaca, stando a quanto riportato da Fanpage.it, nel corso di un’operazione contro la ndrangheta, sarebbe stato arrestatoun volto noto alla televisione italiana, ovvero l’exdedeiFranco Terlizzi: Tra iarrestati stamattina dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza nell’ambito di un’operazione contro l’ndrangheta, compareFranco Terlizzi. Questi è diventato un volto noto della televisione dopo la partecipazione a diversi programmi tra cuidei. L’ex pugile e pr della discoteca Hollywood diè finito in manette perché, secondo le indagini coordinate dalla dda milanese, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè ...

