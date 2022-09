L’immensità | la recensione | Il mondo sospeso di Emanuele Crialese

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 settembre 2022) Lade L'immensità, il film con cuitorna in concorso alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia raccontando un pezzo della propria adolescenza. Una gru sospesa sui tetti di Roma sul finire degli anni '70, tutto intorno una terra di confine, spazi di frontiera popolati da modelli familiari superati, ragazzini alla scoperta della propria identità e il percorso di transizione di una ragazzina che non si riconosce nel corpo che abita. Inizia così il nuovo film di(come leggerete lade L'immensità in sala dal 15 settembre), che torna nel concorso ufficiale della 79° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia dopo Nuovo. Questa volta si mette a nudo e realizza un film profondamente autobiografico sulla sua ...