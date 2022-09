La Meloni vince la sfida dei social. Letta flop, Calenda e Conte aumentano i click insultando l’avversaria (Di martedì 6 settembre 2022) Giorgia Meloni regina dei social. È suo l’hashtag più citato, seguito da #Conte, #Letta e #Calenda. Così com’è sul podio di Tik Tok, condiviso già al debutto con il leader del M5S, che dalla sua vanta però un pregresso già rodato… Sarà per la sua comunicazione schietta. Per quel suo profilo istituzionale rassicurante. Come pure, anche per la coerenza del suo messaggio. O forse per la fermezza con cui afferma e rivendica le sue idee, e il piglio e la coerenza di un linguaggio efficace che declina a ciò che preme davvero agli italiani, fatto sta che Giorgia Meloni in questa campagna elettorale si conferma l’esponente politico più gettonato sui social… Meloni regina dei social Primati che vanno di pari passo con una campagna elettorale ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) Giorgiaregina dei. È suo l’hashtag più citato, seguito da #, #e #. Così com’è sul podio di Tik Tok, condiviso già al debutto con il leader del M5S, che dalla sua vanta però un pregresso già rodato… Sarà per la sua comunicazione schietta. Per quel suo profilo istituzionale rassicurante. Come pure, anche per la coerenza del suo messaggio. O forse per la fermezza con cui afferma e rivendica le sue idee, e il piglio e la coerenza di un linguaggio efficace che declina a ciò che preme davvero agli italiani, fatto sta che Giorgiain questa campagna elettorale si conferma l’esponente politico più gettonato suiregina deiPrimati che vanno di pari passo con una campagna elettorale ...

AnnaAscani : Non gli basta aiutare la destra indebolendo il centrosinistra nei collegi dove si eleggono 200 parlamentari e vince… - bendellavedova : Ieri Carlo Calenda, oggi Mara Carfagna: trovo sconcertante che gli esponenti del #TerzoPolo, a 20 giorni dal voto,… - Maumol : Salvini in Europa è considerato radioattivo, lui non la Lega, per i legami aperti, dichiarati con la Russia di Putin - nanni61mo : RT @RAF_Cappelletto: @GuidoCrosetto Verità sacrosanta, ma mi sembra che la Meloni, se vince, non abbia intenzione di fare gran che visto ch… - Che22peace71 : RT @confundustria: Enrico Mentana: 'Se vince la Meloni? Una vittoria della democrazia' Un altro che si é fulmimato il cervello. -