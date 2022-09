Juve, Arrivabene: «Rispettiamo tutti ma non abbiamo paura» (Di martedì 6 settembre 2022) Le parole di Arrivabene prima della partita PSG Juve: «Lo spirito di squadra è importante e l’atteggiamento è giusto. I ragazzi sono convinti» Maurizio Arrivabene ha parlato a Sky Sport in vista della sfida tra la Juve e il PSG. Di seguito le sue parole. SENSAZIONI – «abbiamo viaggiato con il gruppo, lo spirito di squadra è importante e l’atteggiamento è giusto. I ragazzi sono convinti. Rispettiamo tutti ma non abbiamo paura». CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Le parole diprima della partita PSG: «Lo spirito di squadra è importante e l’atteggiamento è giusto. I ragazzi sono convinti» Maurizioha parlato a Sky Sport in vista della sfida tra lae il PSG. Di seguito le sue parole. SENSAZIONI – «viaggiato con il gruppo, lo spirito di squadra è importante e l’atteggiamento è giusto. I ragazzi sono convinti.ma non». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

